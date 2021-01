Jorge Jesus faz três alterações para o jogo com o Tondela

JN Hoje às 18:22 Facebook

O Benfica recebe esta sexta-feira, a visita do Tondela, num jogo com arranque marcado para as 19 horas.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Pizzi e Everton; Seferovic e Darwin

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Waldschmidt, Chiquinho, Samaris, Pedrinho, Taarabt, Nuno Tavares, Gonçalo Ramos e Ferro.



Onze do Tondela: Niasse; Tiago, Yohan Tavares, Ricardo Alves e Khacef; João Pedro, Jaquité e Jaume; Pedro Augusto, Mario Gonzalez e Salvador Agra



Suplentes do Tondela: Trigueira, Bebeto, Jota, Jhon Murillo, Strklj, Enzo Martinez, Medioub, Souley e Arcanjo