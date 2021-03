Jorge Jesus: "F.C. Porto fez eliminatória brilhante e está de parabéns"

Luís Antunes Hoje às 15:49 Facebook

Jorge Jesus elogiou, na tarde desta sexta-feira, o F. C. Porto, único representante luso nas provas europeias, após ter eliminado a Juventus. Técnico confirma regressos de Darwin e Vertonghen, mas avisa que o belga vai "ter esperar pela oportunidade" e confirma a presença de Veríssimo contra o Boavista.

"O F. C. Porto fez uma eliminatória brilhante com a Juventus e melhorou o ranking nacional. Venceu num estádio que conhecemos bem e onde também afastámos a Juventus e fomos à final da Liga Europa. Parabéns ao F. C. Porto e ao futebol português. Era bom que estivessem mais equipas em prova", sublinhou o técnico, no lançamento do duelo com o Boavista, marcado para sábado, às 18 horas, na Luz.

O responsável admitiu que o embate com os axadrezados não terá qualquer semelhança com o confronto do Bessa, que ditou a primeira derrota do Benfica, na Liga. "O treinador é diferente com ideias diferentes", lembrou o treinador que confirmou os regressos de Darwin e Verthongen, mas assumiu que Veríssimo vai manter a titularidade.

"Vertonghen vem de uma lesão de duas a três semanas. Está clinicamente curado? Sim. Fisicamente como quando se lesionou? Não. Vai ter que recuperar o espaço dele e esperar pela sua oportunidade".