Jorge Jesus: "Ficaram todos a perceber porque quero mais um central"

No rescaldo da vitória do Benfica frente ao Farense, o técnico encarnado pediu mais um reforço e considerou que houve momentos no jogo em que a equipa "não foi disciplinada".

No primeiro jogo sem Rúben Dias, transferido para o Manchester City, e que marcou a estreia de Otamendi, Jardel saiu lesionado e o central argentino cometeu um erro que permitiu um golo ao Farense. Dois sinais que, para Jorge Jesus, mostram não só do "cansaço" de Otamendi, mas também a necessidade de fazer chegar um novo membro para o setor mais recuado.

"A jogada do 3-2 é um sinal evidente de cansaço do Otamendi, um jogador que estava já com dificuldades físicas e até a pensar o próprio jogo. De qualquer forma, a equipa entrou ansiosa. Tenho que lhes dar qualidade técnico-tática para jogar num clube com pressão, já que as exigências são altas e é preciso uma mentalidade forte. O segundo golo do Farense teve a ver com o Otamendi não estar em condições. Este jogo deu a indicação do porquê de querer mais um defesa central. Ficaram todos a perceber isso. Espero tê-lo até fechar o mercado e tem de fazer a diferença", começou por dizer.

Sobre o jogo, Jorge Jesus considerou que a equipa esteve "pouco disciplinada".

"O objetivo foi atingido. Fizemos três golos, sofremos dois dentro daquilo que não podíamos sofrer. Uma equipa em casa como o Benfica não pode sofrer dois golos do Farense, com todo o respeito. Não fomos uma equipa disciplinada quando tínhamos bola, nem fomos capazes de segurar os três jogadores do meio-campo do Farense, corremos demais. No balneário expliquei o que estava mal. Tivemos um período de desequilíbrio com o primeiro golo do Farense, conseguimos erguer-nos, as substituições deram equilíbrio e chegamos ao 3-1 quando dominávamos", concluiu.

O Benfica venceu (3-2), este domingo, no Estádio da Luz, o Farense na terceira jornada da Liga e assumiu a liderança isolada da Liga. Pizzi e Seferovic marcaram os golos dos encarnados, Lucca e Patrick faturaram pelos algarvios. Jardel abandonou o encontro por lesão. Com este triunfo, o Benfica isola-se na liderança da Liga com nove pontos, mais dois do que o Santa Clara e mais três do que o campeão F. C. Porto.