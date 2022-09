Jorge Jesus garante Batshuayi

O Fernerbahçe, orientado por Jorge Jesus, garantiu nesta sexta-feira a contratação do internacional da Bélgica, Michy Batshuayi.

O avançado, de 28 anos, que no passado foi alvo do Benfica e do F. C. Porto, pertencia aos quadros do Chelsea e dá agora um novo passo na carreira. Na última temporada, foi emprestado pelo emblema inglês ao Besiktas. Antes de assinar, o futebolista realiza exames médicos.

Atualmente no quinto posto da liga da Turquia, o Fenerbahçe está necessitado de poder de fogo e o belga, que marcou 14 golos ao serviço do Besiktas em 2021/22, pode ser um importante reforço.