Jorge Jesus: "Há coisas boas que ficaram"

Treinador admitiu que a derrota frente ao Bayern Munique foi pesada, mas destacou o que a equipa fez de bom.

"Saio convencido de que esta equipa do Bayern é forte. Justificou isso mais uma vez, com uma intensidade muito alta de jogo. Como tínhamos três jogadores com segundo amarelo tentámos defender a equipa para os jogos da decisão. Hoje o jogo teve coisas muitas boas que ficaram, com jogadores que se comportaram muito bem e não têm jogado tanto. Não direi que é um resultado pesado, face à qualidade do Bayern, mas não é fácil. Fazem quase sempre 4 ou 5 golos. Não saímos daqui satisfeitos, mas também não é muito normal fazer dois golos aqui. Há coisas boas que ficaram para a nossa estratégia", referiu Jorge Jesus em declarações à Eleven Sports.



Sobre o jogo com o Barcelona, em Camp Nou, Jorge Jesus destacou que é possível sonhar. "Temos de ser pragmáticos e objetivos. Quando foi o sorteio, com Bayern e Barcelona, dificilmente seríamos apurados. Mas face à nossa qualidade ainda estamos a pôr em dúvida o apuramento do Barça. Temos chance de estar dependentes de nós. Mas um jogo de cada vez. Primeiro o de Barcelona e depois com o Kiev", referiu.