Jorge Jesus: "Há uma grande penalidade sobre o Rafa na primeira parte"

No rescaldo do empate diante do Farense, o treinador do Benfica considerou que o título está "cada vez mais difícil" e admitiu "ansiedade" no plantel.

"A equipa voltou a criar muitas oportunidades, mas o Seferovic e o Darwin não conseguiram marcar. O Rafa também esteve isolado na cara do guarda-redes, um para um, e não conseguiu fazer. Ansiedade? É um pouco isso. Nas decisões não estamos seguros, não decidimos rapidamente. Foi assim que falhámos finalizações na zona de grande penalidade. Há alguma intranquilidade na equipa para fazer golos. Andamos atrás dos nossos rivais, sabemos que é importante não perder pontos e isso traz uma carga acrescida", começou por dizer Jorge Jesus, vincando ainda que ficou uma grande penalidade por marcar.

"No futebol, para se fazer golos é preciso criar e o Benfica criou. Há uma grande penalidade sobre o Rafa na primeira parte. Tudo isso, juntando as nossas decisões dentro da área, não fazendo golos, cresce a ansiedade e a intranquilidade na equipa", reconheceu.

"Título? Não é uma miragem, mas está cada vez mais difícil. Não seria uma miragem se conseguíssemos as nossas vitórias. É ir trabalhando, esperar que a equipa fique mais tranquila e esperar que consiga fazer aquilo para que trabalha. A equipa consegue criar, mas depois tem dificuldades em meter a bola dentro do golo", concluiu.

O Benfica empatou (0-0), este domingo, com o Farense na 20.ª jornada da Liga. Encarnados já não vencem há três jogos e estão a 15 pontos da liderança.