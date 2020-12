Jorge Jesus: "Hoje está muito na moda isso do racismo"

Rui Farinha Hoje às 10:08 Facebook

Jorge Jesus afirmou, nesta quarta-feira, no Seixal, que a SAD não tem em mente a venda de jogadores, em janeiro.

"Se estou preparado para perder Darwin? Não estou preparado para perder ninguém, estou preparado é para ter mais algum", referiu, em conferência de Imprensa de antevisão do encontro com o Standard de Liège, a contar para a Liga Europa, referindo-se ao interesse de vários clubes no avançado uruguaio.

O técnico garantiu que vai fazer mudanças no onze. "Vou aproveitar para lançar jogadores que nunca jogaram", sublinhou, acrescentando, porém, que Todibo não estará em campo. Tal como o JN noticiou oportunamente, Todibo vai sair do clube, na reabertura do mercado.

Relativamente à produção da equipa, admitiu que ainda não está a jogar o triplo, conforme prometeu no dia da sua apresentação. "Num ou outro jogo conseguiu jogar o triplo, mas na maioria não tem feito. A equipa está numa fase de crescimento, acredito que com o desenrolar de todas as competições vai ter um rendimento melhor". Prometeu que, em pouco tempo, vai cumprir os seus objetivos. "Não estamos em primeiro lugar no campeonato mas em pouco tempo vamos estar".

Questionado sobre o episódio de racismo que sucedeu na terça-feira no Paris Saint-Germain-Basaksehir, Jesus deu a sua opinião. "Não sei o que aconteceu, o que se disse, mas hoje está muito na moda isso do racismo, como cidadão tenho direito a pensar à minha maneira. Hoje qualquer coisa que se possa dizer contra um negro é sempre sinal de racismo, quando é branco já não é racismo. Isto está a implantar-se essa onda no mundo e se calhar até houve racismo com esse treinador".