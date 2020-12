Jorge Jesus: "Importante era o apuramento e não conhecer a derrota"

JN Hoje às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus, treinador do Benfica, considerou esta quinta-feira, que encerrar a fase de grupos da Liga Europa sem derrotas foi o mais importante, depois de ter empatado a duas bolas na Bélgica frente ao Standard Liège, na sexta e última jornada do Grupo D.

"Esperávamos vencer porque vínhamos a fazer uma fase de grupos muito boa e não perdemos. A ideia era vencer, defrontámos um adversário que quis ganhar. Foi um bom jogo, com várias oportunidades. Importante era o apuramento e não conhecer a derrota. O jogo teve coisas positivas de que gostei. Estivemos quase sempre bem", salientou o treinador das águias.

Nos 16 avos de final, Jorge Jesus não tem preferência quanto ao adversário que será conhecido na segunda-feira, dia 14. "Os sorteios têm alguma influência e a sorte ajuda, mas às vezes as equipas teoricamente menos fortes. Tenho respeito por todas, mas não tenho receio de nenhuma", prosseguiu.

Sobre as mexidas que operou na equipa, o treinador benfiquista considerou ser necessário dar minutos a outros jogadores e justificou: "Temos feito rotação dos jogadores. Não se consegue jogar de dois em dois, ou três em três dias, sem pôr em risco os jogadores. Coloca-se o jogador no limite do risco da lesão e tentamos que isso não aconteça. Pizzi, Everton ou Rafa têm jogado quase sempre. Quis resguardá-los. Com o Vilafranquense é outra competição. Tenho de saber como estão estes jogadores".

Já no que respeita aos que foram opção esta quinta-feira, Jorge Jesus gostou do que os viu fazer. "Os que foram lançados no encontro de hoje [quinta-feira] estiveram bem, com um desempenho que esperava deles. É ter uma equipa motivada e todos saberem que são importantes", defendeu.