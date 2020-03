Jorge Jesus inicia Libertadores com várias baixas

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O Flamengo inicia a caminhada de defesa do título da Taça Libertadores esta quarta-feira, e Jorge Jesus não conta com alguns habituais titulares.

O Flamengo começa, esta quarta-feira, a nova campanha na Taça Libertadores. Os "rubro-negros" estão no grupo A, juntamente com os colombianos do Junior Barranquilla e os equatorianos do Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil.

Na madrugada de quarta-feira (horário de Portugal) o "Fla" defronta o Junior Barranquilla. Para este encontro Jorge Jesus não vai poder contar com quatro habituais titulares.

O habitual lateral direito titular, Rafinha, está lesionado na coxa esquerda. Um dos principais avançados da equipa, Bruno Henrique, sofreu um trauma na perna direita e também não estará disponível para o encontro. Rodrigo Caio, defesa central titular, está com uma lesão na coxa esquerda e é baixa para a partida. O médio William Arão também vai desfalcar a equipa por suspensão, visto que foi expulso no encontro da final da Supertaça sul-americana.

Começa assim o caminho de defesa de título para o Flamengo. A equipa comandada por Jorge Jesus venceu a Taça Libertadores na temporada passada, quando venceu o River Plate por 2-1.