Jorge Jesus já conheceu o estádio do Fenerbahçe

Em fase de negociações com o Fenerbahçe, Jorge Jesus já foi conhecer aquela que poderá ser a nova casa para 2022/23, tendo-se encontrado com o presidente do clube turco, Ali Koç.

O treinador português estará muito perto de assinar pelo novo clube, que poderá dar início à terceira aventura no estrangeiro, depois de ter treinado o Al Hilal (Arábia Saudita) e Flamengo (Brasil).

Em Portugal, o técnico, de 67 anos, já treinou o Amora, Felgueiras, União da Madeira, Estrela da Amadora, V. Setúbal, V. Guimarães, Moreirense, Leiria, Belenenses, Braga, Benfica e Sporting.

Recorde que Jorge Jesus saiu do Benfica a meio da temporada que agora terminou, após notícias de um alegado mau ambiente entre treinador e plantel.