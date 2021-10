Jorge Jesus: "Já jogava com três centrais há 35 anos"

Na antevisão ao embate com o Trofense, para a Taça de Portugal, Jorge Jesus abordou a escolha do sistema tático com três centrais e falou sobre a renovação de contrato, bem como o que espera da parte do emblema da Trofa.

"Nos últimos tempos está-se a jogar muito na Europa com uma linha de três. Quem acompanhou a minha carreira sabe que comecei há 35 anos a jogar com linha de três no Amora... há 35 anos! Para mim é um sistema que não tem segredos e tem muitas variantes, que não é fácil de trabalhar, porque a maior parte dos jogadores não são formados no 3x4x3 ou 3x5x2. Tem vantagens e desvantagens, não há nenhum sistema que seja perfeito" afirmou o técnico.

Uma das questões discutidas na conferência de imprensa foi a eventual renovação do contrato de Jesus, tema que o treinador não teve problemas em descartar, pelo menos no imediato. "O treinador depende dos resultados, não é tema importante agora. O mais importante agora é criar estabilidade e condições, porque aqui não me falta nada, para que o Benfica continue num patamar de conquista de objetivos, é o que todos queremos. Não são todos iguais, alguns treinadores têm mais crédito que outros pelo seu passado".

Jorge Jesus confirmou que o onze vai ter algumas mudanças mas garantiu que o andamento e a serieade serão os mesmos "contra Trofense ou Barcelona". "Há a história dos resultados, mas é tudo diferente, os anos vão passando e as equipas são difentes . Se a equipa está avisada de que o Trofense é competitivo, isso está. Os nossos avisos não passam pela estatística, mas sim pelo modo como trabalhamos ao longo da semana", salientou.

O jogo está agendado para amanhã, às 20.15 horas, no Estádio do Trofense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Nos últimos dois confrontos entre ambas as equipas, em 2009, o Benfica empatou um jogo (2-2) e perdeu outro (0-2).