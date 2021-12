Jorge Jesus já terá dito o "sim" ao Flamengo

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:00 Facebook

Jorge Jesus poderá estar próximo de regressar ao Flamengo já esta temporada, adianta a TSF.

O treinador português reuniu-se na última terça-feira à noite com os dirigentes do Flamengo e terá ouvido as condições que o clube brasileiro tem para oferecer. Segundo avançou a TSF, Jorge Jesus já terá aceitado um possível regresso ao "mengão" e está à espera de um acordo entre Benfica e Flamengo.

O técnico português tem contrato com as águias até junho de 2022 e uma cláusula de rescisão avaliada em seis milhões de euros, valor que o Flamengo terá de negociar para contratar novamente Jorge Jesus.

Também a CNN está noticiar que o treinador terá manifestado o desejo de regressar ao Brasil.

Os representantes da formação brasileira estão em Lisboa desde o fim de semana. O vice-presidente Marocs Braz e diretor-executivo Bruno Spindel têm a intenção de fechar a contratação do treinador de 67 anos.

O JN contactou o Benfica, mas ainda não foi possível obter uma resposta.