Jorge Jesus: "Já venci três vezes e ninguém me fez guarda de honra"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, assumiu nesta sexta-feira que os encarnados não vão fazer guarda de honra ao Sporting, no dérbi de sábado, entre águias e leões.

"Já venci três vezes a liga e ninguém me fez guarda de honra. Não é uma situação normal em Portugal, normal é dar os parabéns, que é o que já fiz", sublinhou, em conferência de Imprensa, no Seixal.

O técnico acredita na conquista dos três pontos. "A equipa joga sempre para ganhar. Tirar invencibilidade ao Sporting? O Benfica quer vencer mas não é por essa razão. Desejamos ter capacidade para ganhar, é para isso trabalhamos". Taarabt, Weigl e Rafa recuperaram de lesões e vão ser convocados.

A quatro pontos do F. C. Porto, segundo classificado, assumiu que "é extremamente difícil" roubar a posição ao rival. "Matematicamente é possível. O Benfica joga o dérbi, estamos alerta das dificuldades e já vi acontecer tanta coisa no futebol...."

A última jornada no campeonato vai ter público e Jesus espera também ver adeptos nas bancadas, na final da Taça de Portugal, em Coimbra. "É um caso a pensar. Seria acabar em beleza a época com uma final, nem que seja só com 10 por cento da lotação do estádio. Era muito interessante, todos nós temos saudades dos adeptos".