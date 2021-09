Jorge Jesus: jogo contra o Santa Clara "deveria ter sido adiado"

Bernardo Monteiro Hoje às 16:42 Facebook

Na antevisão do encontro entre Benfica e Santa Clara, a contar para a quinta jornada da Liga, o treinador das águias considera que o jogo deveria ter sido adiado para "defesa do futebol português".

Jorge Jesus confessou ainda que pediu à estrutura benfiquista que tentasse o adiamento da partida como forma de combater o desgaste que os jogadores tiveram ao serviço das seleções, bem como forma de preparar o encontro com o Dínamo de Kiev, terça-feira, a contar para a primeira jornada da Liga dos Campeões. "Isso [adiar o jogo com o Santa Clara] era uma defesa do futebol português e um sinal ao qual a FPF também deveria estar atenta. Mas não foi e, como não foi, vamos ter de jogar nos Açores e prepararmo-nos dentro do possível para aparecermos nas melhores condições", lamentou o técnico.

Lucas Veríssimo e Nicolás Otamendi são alguns dos atletas que se inserem neste quadro, uma vez que disputaram jogos pelo Brasil e Argentina, respetivamente, na madrugada de ontem, tendo de viajar para Portugal vindos da América do Sul. Face a este panorama JJ deixou indícios de que poderá fazer alguma gestão de esforço no embate com os açorianos. "Fisicamente, o 'feedback' deles vai ser importante para mim. Mas há aqui um senão entre os dois: enquanto o Lucas Veríssimo não pode estar em Kiev, o Otamendi pode jogar em Kiev. E isso é muito importante para eu fazer o meu juízo de valor", assumiu.

O Benfica vai entrar para a quinta jornada da Liga no mesmo dia do Clássico, entre Sporting e Porto, o que não o preocupa neste momento. "O que importa estar a pensar nos rivais? Tens é de te focar no teu jogo, vais ter um jogo difícil, de exigência máxima e sabes que para atingires os teus objetivos tens de pensar em ti e não nos outros. É isso que faço. Não estou muito preocupado com isso [o resultado do 'clássico']", desvalorizou o treinador das águias.

Do outro lado da barricada Daniel Ramos, técnico do Santa Clara, acredita que poderá 'roubar' pontos ao conjunto benfiquista. ""Espero sempre que o Santa Clara seja uma equipa a crescer, mas, certamente, só um Santa Clara forte consegue ombrear com uma equipa com a valia do Benfica. E temos essa noção e a convicção de que temos capacidade para o fazer", afirmou o treinador.