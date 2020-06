Jorge Jesus: "Júlio César foi fundamental para os jogadores me aceitarem"

JN Ontem às 23:12 Facebook

Este domingo, num evento levado a cabo pelo Flamengo, Jorge Jesus falou sobre alguns segredos do sucesso na passada temporada e Júlio César, ex-guarda-redes do Benfica, foi um dos nomes em destaque.

Jorge Jesus participou numa tertúlia do Flamengo em pleno Maracanã, e revelou alguns dos segredos por trás do sucesso.

"Houve uma pessoa fundamental para a forma como os jogadores me aceitaram. Foi o Júlio César, jogou no Flamengo e esteve comigo no Benfica. Quando ele soube que eu vinha para cá, falou com vários jogadores do plantel e disse-lhes que, caso me aceitassem, as coisas seriam fáceis. Sou muito exigente, não paro. É a minha paixão, tenho uma forma de trabalhar em que, sabendo que não o sou, procuro ser o mais perfeito possível e isso exige muito dos jogadores. E quando estás sempre a cobrar... Há jogadores que não suportam essa pressão", disse.

O português aproveitou ainda para falar da sua evolução enquanto técnico. "Hoje sou muito mais treinador do que era o ano passado ou antes. A profissão de treinador, quanto mais anos tens de carreira melhor és, desde que penses que não sabes tudo. Todos os dias se evolui. Desde que tenhas o lado criativo, consegues acompanhar a evolução da tecnologia. Uso muito a tecnologia e temos uma equipa técnica muito boa. Nem precisamos de falar e eles já sabem o que eu quero", afirmou.