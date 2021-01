Jorge Jesus: "Liderança? Fundamental é recuperar o plantel todo"

JN Hoje às 19:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Benfica defende que as águias deviam ter ganho ao Santa Clara, mas não se mostra muito preocupado com o atraso para o primeiro lugar.

Jorge Jesus explicou a perda de pontos nos Açores com a queda da equipa depois do intervalo.

"A primeira parte foi muito boa, com muita qualidade, mas quando o Gilberto saiu, a equipa quebrou, não só defensivamente e ficou um pouco preocupada com o golo do empate. Depois do 1-1 voltámos à normalidade, mas já não fomos uma equipa tão perigosa e o Santa Clara defendeu-se bem. Perdemos dois pontos, num campo difícil, com uma equipa que se bate bem, mas tínhamos todas as oportunidades de sair daqui com uma vitória", disse Jesus, após o encontro desta segunda-feira.

O treinador benfiquista, no entanto, não deu grande importância ao atraso de quatro pontos para o líder Sporting. Fundamental, considera, é "recuperar o plantel todo".

"Estamos colados no segundo lugar, estamos na 12.ª jornada e há muito campeonato. Espero é poder recuperar o plantel todo. Tudo isso (casos de covid-19) tem influência no plantel, mas não tem nada a ver com este jogo. Devíamos ter ganho e tivemos todas as possibilidades para ganhar", completou.