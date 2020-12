Jorge Jesus: "Marítimo não precisa de fazer isto, um antijogo permanente"

JN Ontem às 21:53 Facebook

Apesar do triunfo por 2-1, Jorge Jesus, treinador do Benfica, mostrou-se bastante crítico da atuação do Marítimo, na deslocação das águias, esta segunda-feira, aos Barreiros, no encerramento da oitava jornada.

"O Marítimo não precisa de fazer isto, um antijogo permanente. Enquanto não está a perder não quer jogar. Guarda-redes no chão, a perder tempo, faltas atrás de faltas, jogadores a mandarem-se para o chão, isto não é qualidade para se jogar com responsabilidade no campeonato português", atacou o técnico das águias, continuando: "Quando estavam a perder quiseram jogar, e aí até jogaram melhor que o Benfica. O fundamental foi a vitória, num estádio muito bonito, com uma equipa do Benfica com muita qualidade, durante uma hora".

Sobre a exibição do conjunto lisboeta, Jorge Jesus salientou que "o jogo foi uma equipa durante um hora, até fazer 2-1 com muita qualidade". "Na primeira parte foi impressionante a qualidade, depois de ter feito 2-1, aí sim, deixou de ser essa equipa, passou a ser equipa emocionalmente a defender um bocado o resultado".

E prosseguiu: "O relvado também estava difícil. O resultado é o mais importante, ganhar é sempre bom, num campo difícil, contra um adversário que já ganhou a um rival forte, demonstrando que Marítimo quando quer jogar bem joga bem".

O treinador das águias comentou também o erro de Otamendi que deu o golo inaugural aos insulares. "Foi um erro individual, mas isso faz parte do jogo. Não podemos cometer esses erros. Quando erras uma vez é uma coisa, quando erras mais vezes é outra. A minha confiança é a mesma que tínhamos quando o fomos buscar. Esteve bem no jogo, mas esteve mal naquela decisão, que foi grave. Mas teve uma voz de comando muito grande, a minha experiência diz-me que eu perceba estes erros. Era muito mais grave um jogador errar taticamente do que tecnicamente. Se fosse um erro do que quero taticamente, aí cobro. Erro técnico não", anotou Jorge Jesus.