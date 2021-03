Jesus sobre a formação: "Não aparece um João Félix todos os dias"

JN Hoje às 15:29 Facebook

Benfica e Sp. Braga defrontam-se domingo, no Minho, em jogo da 24.ª jornada da Liga, cujo pontapé de saída está marcado para as 20 horas. Este sábado, em conferência de Imprensa de antevisão dessa partida, o treinador Jorge Jesus falou da atualidade encarnada.

A tão badalada aposta na formação foi um dos temas abordados e o treinador do Benfica não se escondeu: "Em todos os clubes, e muito mais nos grandes, a formação dos jogadores é importantíssima. O Benfica, pelo seu passado nos últimos anos, tem história de jogadores que são mais-valias financeiramente, como foi o caso do João Félix. Mas não aparece um João Félix todos os dias. Era bom... A formação continuará a ser uma aposta de todos os clubes e do Benfica também".

A menor rodagem de Gonçalo Ramos ou Nuno Tavares em comparação com jogadores da formação do rival Sporting, como por exemplo Nuno Mendes ou Tiago Tomás foi, depois, comentada por Jesus da seguinte forma: "Comparo os jogadores que eu treino. Agora dos adversários não é problema meu. Quanto a isso da formação, é uma questão que importa alimentar para ver se vendemos jornais, mas na prática não é esse o meu historial. Está a jogar o lateral-direito titular que é da formação, o Diogo Gonçalves, mas no ano passado, da formação, jogava quem? O que foi para o Manchester City [Rúben Dias] e mais nada. Tem a ver com as características e o valor dos jogadores. É fácil para um treinador lançar jovens quando eles são um pouco acima do normal".

Vamos ter dificuldades no jogo, o Braga vai apertar-nos várias vezes

Relativamente ao adversário de domingo o treinador do Benfica não poupou nos elogios. "O S. C: Braga é um rival forte, contra o qual já jogámos duas vezes este ano e não ganhámos", recordou e acrescentou: "Vamos ter dificuldades no jogo, o Braga vai apertar-nos várias vezes. Temos de ter capacidade para fazermos o mesmo ao adversário".

Nesta conferência, de resto, também se falou das contas do título: "Sim, é um jogo decisivo. Em termos classificativos é muito importante para o Benfica ganhar em Braga, porque é um dos objetivos que nós, neste momento, temos. Até ao primeiro lugar ainda acreditamos, mas temos de pensar, primeiro, em passar o terceiro classificado".

O Benfica, recorde-se, é quarto classificado da Liga, com 48 pontos, enquanto o S. C. Braga segue no terceiro posto com 50. À partida para esta jornada, o F. C. Porto ocupa o segundo posto, com 51 pontos, de uma tabela liderada pelo Sporting (61 pontos).