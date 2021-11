Jorge Jesus: "Não espero um Barça diferente ao nível das ideias"

JN Hoje às 14:42 Facebook

Jorge Jesus mostrou-se confiante para o jogo desta terça-feira frente ao Barcelona. O treinador dos encarnados revelou que o resultado em nada irá influenciar a sua continuidade no Benfica.

"Não espero um Barcelona diferente em termos de sistema de jogo, por ter mudado de treinador. Tanto com o Koeman, como com o Xavi, o Barcelona joga em 4x3x3. Depois, cada treinador tem dinâmicas diferentes e escolhe jogadores diferentes. Com o Xavi, o ambiente é favorável ao Barcelona e isso deixa a equipa mais confiante. Mas o Barça é uma grande equipa com qualquer treinador e tem jogadores que, a qualquer momento, podem desequilibrar. Sendo em Camp Nou, com 70 ou 80 mil adeptos, torna-se ainda mais difícil. Mas o ambiente é bom para as duas equipas. Os grandes jogadores gostam de jogar com muitos adeptos, em estádios bonitos, como vai acontecer amanhã", começou por dizer.

Sobre se uma derrota poderia ter consequências na sua continuidade no Benfica, Jorge Jesus foi claro. "Podemos ver a questão ao contrário. Em caso de vitória... O que interessa discutir é que, quando foi o sorteio, 90% das pessoas entendidas em futebol diziam que passava o Bayern e o Barcelona. Neste momento, faltam dois jogos, e o Benfica pode passar aos oitavos de final. Amanhã vai ser uma final para o Barcelona e para o Benfica. A questão do contrato não tem nada a ver com este jogo, não vai interferir nas minhas decisões."