Jorge Jesus: "Não merecíamos levar quatro golos"

Treinador elogiou a exibição do Benfica até aos 75 minutos e lamentou as duas grandes defesas de Manuel Neuer quando o resultado ainda estava 0-0.

Jorge Jesus assumiu a desilusão pela goleada sofrida esta quarta-feira. O treinador destacou o poderio do Bayern Munique, mas considera que o resultado (0-4) foi um castigo demasiado pesado.

"Durante 75 minutos, o Benfica esteve sempre no jogo, disputou sempre o jogo. Fomos uma equipa inteira até 75 minutos, tivemos duas grandes oportunidades, mas o Neuer é um dos melhores do Mundo e fez a diferença. Depois, o Gnabry entrou e mexeu com o jogo, quebrou o lado esquerdo. Saio frustrado por levar quatro golos, quando não merecíamos levar quatro golos", disse Jorge Jesus, após o encontro.

Para o treinador, o Benfica "merecia ter marcado golos", reconhecendo, ainda assim, que o primeiro golo abanou a equipa.

"Os jogadores frescos do Bayern mexeram com o jogo e depois do golo a equipa perdeu-se totalmente em termos posicionais. Não levámos 4-0 num jogo em que fomos uma vez à baliza deles, criámos oportunidades... Nunca pensei sofrer quatro golos, mas tenho de dar mérito ao Bayern", completou Jesus.