Jorge Jesus: "Não podemos falhar tantos golos"

O treinador do Benfica garantiu, este sábado, que os jogadores já assimilaram as ideias do técnico e abordou o regresso de André Almeida aos relvados.

"Houve duas coisas muito importantes: a vitória e o regresso dos nossos adeptos. É outra história. Mas independentemente de o jogo se ter tornado fácil, não podemos falhar tantos golos. Vamos ter jogos em que não vai ser fácil marcar. Mas também estamos no princípio da época e podemos desculpar estes momentos de técnica menos bons. A equipa do Arouca, com 11 ou com 10, ia sempre defender. Com menos um foi igual, só quando tinham bola é que faltou um jogador para sair a jogar", começou por dizer Jorge Jesus.

O jogo no Estádio da Luz ficou ainda marcado pelo regresso do André Almeida, que voltou à competição depois de mais de dez meses a recuperar de uma lesão. Um regresso há muito desejado pelo técnico.

"Deu para lançar o André, era aquilo que queríamos. Jogar pelo menos meia hora foi bom. E deu para rodar outros jogadores que não jogaram na terça-feira com o Spartak. Notou-se nos últimos 15 minutos que alguns jogadores que entraram tiveram dificuldade em dar velocidade ao jogo. Mas isto é bom, porque ganhas um plantel que está sempre em competição. Hoje joga um e amanhã joga outro. Os jogadores já assimilaram as minhas ideias, não tenho dúvidas nenhumas. No ano passado estivemos a primeira parte a jogar em 4-4-2 e na segunda em 3-4-3, a equipa sente-se confortável com os dois sistemas, é normal", concluiu.

A equipa encarnada venceu (2-0), este sábado, no Estádio da Luz, o Arouca na segunda jornada da Liga. Waldschmidt e Yaremchuk marcaram os golos das águias.