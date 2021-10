Jorge Jesus não surpreende e aposta no onze mais utilizado

JN Hoje às 18:57 Facebook

André Almeida, no lado direito da defesa, é a principal novidade no onze. Depois de várias poupanças frente ao Trofense, o treinador das águias recuperar a equipa habitual.

Será um Benfica na máxima força e sem novidades em relação à equipa habitual que entrará em campo para defrontar o Bayern Munique às 20 horas desta quarta-feira.

Depois de várias poupanças frente ao Trofense, Jorge Jesus recupera o onze mais forte para tentar somar a segunda vitória na fase de grupos da Champions, depois do 3-0 ao Barcelona, e isolar-se na liderança do Grupo E. André Almeida estará no lado direito da defesa.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, André Almeida, Weigl, João Mário, Grimaldo, Rafa, Darwin e Yaremchuk

Onze do Bayern Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Sule, Lucas Hernández, Kimmich, Sabitzer, Thomas Muller, Sané, Coman e Lewandowski

O árbitro será o romeno Ovidiu Hategan.

Recorde-se que o Bayern lidera este Grupo E, com seis pontos, mais três do que o Benfica.