Jorge Jesus não vai estar no banco a orientar equipa

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, não vai estar no banco para orientar a equipa na receção ao Belenenses SAD, esta quinta-feira, pelas 21.15 horas, avançaram as águias no site oficial.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro clínico estável, encontrando-se nesta altura a aguardar pelo resultado de testes que permitam clarificar a origem da infeção respiratória", avança a nota publicada pelo clube da Luz.

As águias anotam ainda que "o treinador não estará hoje no banco a orientar a equipa nos quartos de final da Taça de Portugal", papel que será assumido pelo adjunto João de Deus.