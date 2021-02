Jorge Jesus no limite: "Não vou sair por nenhum pé, pois não me sinto responsável pela crise"

Luís Antunes Hoje às 15:13 Facebook

Jorge Jesus, treinador do Benfica, rejeitou, na tarde desta quarta-feira, qualquer responsabilidade pela crise de resultados das águias. Técnico atribuiu ónus à pandemia e iliba jogadores, presidente, estrutura e pede carinho para os atletas.

"Não vou sair por nenhum pé, pois não me sinto responsável pela crise. Nem eu, nem os jogadores, presidente ou estrutura, mas fomos apanhados pela covid. Uma coisa é ter e estar em casa a fazer teletrabalho, outra é necessitar de ter rendimento e não conseguir", defendeu o técnico que admitiu ter "chegado ao limite" de ler tantas críticas.

O treinador revelou que só no último jogo com o Arsenal é que alguns atletas já correram mais de dez quilómetros e que as águias estavam a poucos pontos da liderança quando foram atacadas pela pandemia que só poupou três atletas e se estendeu a 50 pessoas.

"Sei que a minha responsabilidade e a dos jogadores é zero ... Não deram mais porque não puderam", acentuou o técnico durante o lançamento do embate com o Arsenal, esta quinta-feira, em Atenas, inserido nos 16 avos de final da Liga Europa.

O responsável pediu a união dos adeptos e atirou: "Disseram-me que vai haver um buzinão, mas devia haver era um para dar carinho, a mim aos jogadores e ao presidente", destacou sobre um protesto marcado para esta tarde perto da Luz.

Pizzi, por sua vez, confirmou também que depois da infeção que sentia dificuldade em "recuperar e cansaço"

"Foi uma fase muito difícil. Agora prometemos é fazer já amanhã um bom jogo. Tentar passar esta eliminatória e dar uma alegria aos benfiquistas que merecem. Não foi nada fácil, mas está resolvida e queremos focarmo-nos nos treinos e jogos", observou.

Os encarnados viajam esta tarde para Atenas onde na quinta-feira discutem a passagem aos oitavos de final da liga Europa