Jorge Jesus: "No Maracanã vamos estar muito melhores"

Hoje às 10:19 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do empate com o Independiente del Valle (2-2), em Quito, no Equador, na primeira mão da Supertaça Sul-Americana, Jorge Jesus, treinador do Flamengo, referiu que foi um jogo complicado, mas está confiante que a equipa jogará melhor no Maracanã.

"Aconteceram várias questões para podermos avaliar o jogo técnica e taticamente, como o golo que anularam ao Bruno Henrique e a grande penalidade. É um golo que sofres e outro que podias ficar em igualdade no marcador e o VAR alega que o ombro do Bruno Henrique estava em fora de jogo. Mas não importa, o que importa é que o VAR marcou", começou por analisar o treinador português, elogiando o adversário: "Como disse, e bem, esta é uma boa equipa, tanto que tirou o Corinthians da final. Isso demonstra que é uma boa equipa, que tem uma fase de construções muita complicada se não perceberes, daí a minha opção pelo Diego".

O encontro foi disputado a 2800 metros de altitude, um fator que influenciou a forma de jogar da equipa comandada pelo treinador português. "Foi a primeira vez que joguei na altitude. Não conseguimos jogar na primeira parte. O Independiente tem uma equipa impressionante. No segundo tempo melhoramos, viramos, mas não conseguimos ficar na frente do marcador. O resultado não pode se dizer que seja mau. Não pode se dizer que é bom pelas circunstâncias de jogo. Agora, temos mais uma final e esperamos que a equipa esteja dentro do habitual para fazer um bom jogo", acrescentou.

No próximo dia 26, os rubro-negros recebem os equatorianos, numa partida que, segundo Jorge Jesus, será completamente diferente. "Temos a certeza que no Maracanã vamos estar muito melhores", completou Jorge Jesus.

Uma incerteza para a segunda mão será a utilização do avançado Bruno Henrique, que ficou lesionado num choque com o guarda-redes adversário no lance do golo do 1-1. O jogador não se conseguiu levantar e ficou a queixar-se com dores na perna direita, tendo sido transportado ao hospital para fazer exames, que confirmaram não ter sofrido qualquer fratura.

"O Bruno teve um trauma importante no jogo, na dividida do goleiro. Estava com muita dor no momento do golo, não conseguiu comemorar, nem ficar em pé, já pediu substituição. Numa possibilidade de fratura, a gente levou para o hospital direto, fizemos radiografia e não constatou nenhum tipo de fratura. Ele está tratando, está medicado e vamos avaliando durante a semana", avançou João Marcelo, médico do Flamengo, anotando ter sido "um grande susto".

Também o defesa central Rodrigo Caio saiu devido a um problema na conxa esquerda, mas não inspira tanta procupação como o ciolega de equipa.