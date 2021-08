Wendell: "Nunca foi um jogador pensado por mim para o Benfica", diz Jorge Jesus

Luís Antunes Hoje às 14:48 Facebook

Jorge Jesus, técnico do Benfica, rejeitou, na tarde desta sexta-feira, ter "pensado" em Wendell, para reforçar as águias, critica que foi feita ao clube por interferir no negócio do F. C. Porto. E desvalorizou a polémica em torno das declarações sobre Vlachodimos. "Fez um bom jogo", mas elegeu Morato como o melhor elemento em campo com o PSV.

Wendel ? "Temos dois laterais que me satisfazem. Conheço o atleta que teria 19 ou 20 anos quando o defrontámos no Bayer Leverkusen,. Mas de minha parte nunca foi um jogador pensado para o Benfica pois estamos satisfeitos com os que já temos", sublinhou o responsável na antevisão do duelo com o Gil Vicente, este sábado (18 horas), em Barcelos.

O técnico admitiu que vai ter "forçosamente" de rodar a equipa e desvalorizou a polémica em torno de Vlachodimos, sobre qual referira que realizara um "jogo normal" diante dos neerlandeses.

"Não sei o que é a polémica? São opiniões e a minha diferente. Odysseias fez um bom jogo como toda a equipa defensivamente. Um bom jogo e não um grande jogo. Se perguntar quem foi o jogador do encontro digo Morato. Vejo o desafio de forma diferente. Esse é que foi o jogador do jogo", destacou o treinador confirmando a titularidade do grego.