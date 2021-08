Jorge Jesus: "O conforto do público foi fundamental"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:28 Facebook

No rescaldo da vitória diante do Spartak, Jorge Jesus deixou elogios à exibição da equipa encarnada e destacou o regresso do público.

"O primeiro objetivo foi cumprido. Queríamos passar esta eliminatória para chegar aos play-off. Vamos ter um adversário que já sabemos que é o PSV da Holanda. Fizemos um grande jogo, a equipa soube trabalhar o resultado em função do que tinha feito na Rússia. vamos ter tempo de analisar o PSV. Agora vamos ter já no sábado o Arouca, vamos focar-nos no Arouca", começou por dizer Jorge Jesus, destacando o regresso dos apoiantes às bancadas.

"O apoio dos adeptos foi fundamental. Para nós, foi tudo novo. Público novo, a ansiedade de termos público e este conforto que os adeptos nos deram. Foi muito importante. Vamos fazer o que temos feito, o que fizemos em Moreira, em Moscovo e agora aqui. Não há muito tempo para preparar a equipa, vão ter de ser outros a preparar o jogo. Não há tempo para recuperar os que estiveram aqui", concluiu.

O clube encarnado venceu (2-0), esta terça-feira, o Spartak Moscovo de Rui Vitória no Estádio da Luz, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions, e assegurou um lugar no play-off. Na próxima fase, a equipa de Jorge Jesus vai medir forças com o PSV.