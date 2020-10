Jorge Jesus: "O Darwin ainda é um pouco ingénuo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:55 Facebook

Em dia de eleições, o treinador do Benfica comentou uma eventual saída de Luís Filipe Vieira da liderança dos encarnados e abordou a contratação de Darwin.

Na véspera de mais um duelo para a Liga Europa, Jorge Jesus voltou a falar de Darwin. O jovem jogador tem estado em destaque - no último duelo europeu até fez um hat-trick - e o treinador do Benfica salientou a satisfação por o clube encarnado ter conseguido a contratação do uruguaio.

"O Darwin é um menino, tem 21 anos, ainda é um pouco ingénuo. Para ele tudo é novo. Até por esta conferência de imprensa já estava a ficar nervoso. Tem capacidades muito fortes, atléticas e também técnicas. Táticas não tem tanto, mas é um jogador que tem muito para crescer. É natural que quem acreditou neste atleta, como aconteceu com toda a estrutura do futebol do Benfica, sendo um jogador pouco ou nada conhecido, que estava num campeonato da II Liga em Espanha, esteja agora orgulhoso. Temos de dar valor à decisão de conseguir sacar este jogador aos nossos concorrentes", começou por dizer.

Sobre as eleições do Benfica, o técnico afirmou que Luís Filipe Vieira "sabe bem qual é o pensamento do técnico.

"Os sócios é que vão decidir. Quando regressei ao Benfica, vim com a consciência de unir a nação benfiquista. Neste dia importante para o Benfica tive a oportunidade de ir votar ao Seixal e percebi que as eleições estão a ser acompanhadas em massa pelo Benfica. Não me quero expressar. Ainda há muita gente a votar e não quero ter influência em nada, mas o presidente sabe o que eu penso. O presidente do Benfica sabe qual é o meu pensamento", realçou.

O Benfica defronta, esta quinta-feira no Estádio da Luz (20 horas), o Standard Liège na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, que marca o regresso do público às bancadas do recinto dos encarnados.