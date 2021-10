Jorge Jesus: "O Estoril tem tantas derrotas como o Benfica"

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, para a Liga, Jorge Jesus abordou o momento de forma dos canarinhos e admitiu que todas as "equipas têm de sofrer" para vencer.

"Normalmente os jogos na Amoreira já são difíceis. O Estoril está muito bem no campeonato, no quarto lugar e tem tantas derrotas como o Benfica. Tem demonstrado que é uma equipa defensivamente bem organizada. Sabemos que não é fácil marcar a este Estoril, que tem sete golos sofridos. Vai ser um jogo extremamente difícil para o Benfica", considerou o técnico das águias, esta sexta-feira.

Jorge Jesus não acredita que vai ter uma missão fácil para triunfar na décima ronda da Liga. "Nós, Benfica, para ganharmos jogos temos de sofrer. Nem sempre conseguimos vitórias com um 'score' [resultado] superior para dar esse descanso. Já tivemos este ano, mas nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes não vai e amanhã [sábado] sei que também não vai acontecer", afirmou.

Relativamente à sobrecarga competitiva, o treinador encarnado vê esse fator como um bom sinal, pois significa que o clube está em várias competições simultaneamente. "Aconteça o que acontecer amanhã [sábado] no jogo, isto não é desculpa de nada. Isto é aquilo onde o Benfica quer estar. E se fosse possível, era jogar dia a dia, também era bom, é sinal que está em todas. Portanto, o que temos de fazer é trabalhar em cima do teórico e estarmos preparados para o que vai acontecer"

O Benfica visita o Estoril no sábado, às 19 horas, em partida da 10.ª jornada da Liga com arbitragem de João Pinheiro (AF Braga), no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira (Estoril).

A equipa orientada por Jorge Jesus lidera o campeonato, com mais um ponto do que Sporting e F.C. Porto, e o Estoril segue em quarto lugar na classificação.