Jorge Jesus: "O F. C. Porto foi melhor nas decisões"

No rescaldo da derrota frente aos azuis e brancos, o treinador do Benfica considerou que o jogo foi "equilibrado" e que a diferença esteve na eficácia

"As duas partes do jogo foram equilibradas, a diferença foi nos golos, que é o que conta. A grande penalidade fez com que a equipa do F. C. Porto ficasse mais calma, que mantivesse um jogo direto para o Marega e para ganhar as segundas bolas. Na segunda parte, o Benfica foi uma equipa que esteve muito melhor, criou oportunidades e o F. C. Porto foi melhor nas decisões. As oportunidades que teve, concretizou. Tentámos tudo, nos últimos cinco minutos tentei tudo, tirar laterais e meter dois jogadores que pudessem pelo menos levar a bola aos nossos dois avançados para cruzar, ainda com o Pedrinho já como terceiro avançado no meio dos dois. O F. C. Porto, num contragolpe, fez o 2-0", começou por dizer Jorge Jesus, destacando a falta de eficácia dos encarnados.

"Penso que o Benfica, durante esta final, teve melhores momentos do que o F. C. Porto, mas não soube aproveitar e o F. C. Porto soube. Fez um golo de grande penalidade e um já a acabar. Nós, nas vantagens que tivemos, não conseguimos fazer a diferença. A diferença está na objetividade de uma equipa que fez dois golos e outra que não fez. É um troféu que o Benfica não conquistou. Nos últimos anos, o F. C. Porto tem ganho ao Benfica e nós fomos confiantes para o jogo, mas a diferença esteve na eficácia e no que o FC Porto foi mais eficaz e competitivo na primeira parte", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-0), esta quarta-feira, em Aveiro, o Benfica e conquistou a 22.ª Supertaça Cândido de Oliveira do palmarés.