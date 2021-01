Jorge Jesus: "O futebol é cruel, mas não podemos sofrer golos assim"

JN Hoje às 20:14 Facebook

O treinador benfiquista não disfarçou a tristeza pelo empate com o Nacional: "Foi pena depois desta semana muito complicada não termos saído daqui com uma vitória".

Jorge Jesus considera que o Benfica merecia conquistar os três pontos frente ao Nacional, lamentando alguma inexperiência da equipa para explicar o empate.

"Perdemos dois pontos. Até entrámos bem, tivemos alguma qualidade, mas na segunda parte começámos a perder bolas com alguma facilidade, principalmente no ataque. O Nacional praticamente rematou uma vez à baliza e conseguiu um golo num ressalto. O futebol é cruel, mas não podemos sofrer golos assim. A inexperiência paga-se caro. Estamos tristes, mas temos de continuar a trabalhar e a recuperar a equipa de forma a termos outras opções. Creio que jogámos o suficiente para ganhar", referiu o técnico, após o encontro.

Jesus reconhece que ganhar teria sido muito importante.

"Foi pena depois desta semana muito complicada não termos saído daqui com uma vitória, pois iria ajudar-nos a enfrentar esta fase", acrescentou, antes de fazer reparos à arbitragem de Rui Costa, queixando-se de uma grande penalidade que ficou por assinalar.

"Vi nitidamente que o defesa do Nacional tira a bola com a mão. Mas não quero desculpar-me com isso, jogámos o suficiente para ganhar. A ganhar por 1-0, com oportunidades para marcar e contra uma equipa que não atacou, não podemos sofrer um golo como sofremos", completou.