Jorge Jesus: "O futebol tem de se adaptar, mas parar nunca"

Jorge Jesus admitiu, nesta quinta-feira, que o futebol tem de se adaptar à nova onda da pandemia de covid-19, mas rejeita qualquer paragem definitiva. Sobre o dérbi, admite a influência de Coates, mas lembra: "Vai estar 15 dias sem jogar, mas nós temos Lucas Veríssimo que não joga a época toda".

Jorge Jesus, técnico das águias, rejeita qualquer paragem competitiva em face da evolução da pandemia e lembra que o futebol tem de se adaptar. "Não é uma novidade só no futebol, mas no mundo. E o futebol tem de se corrigir e fazer novas adaptações dia a dia, jornada a jornada em função do que suceder. Agora, parar, nunca", destacou o técnico, durante o lançamento do dérbi desta sexta.-feira, na Luz.

Por outro lado, o treinador reconheceu a importância e Coates no esquema leonino, mas lembrou: "Vai ter 15 dias sem jogar, mas nós temos Lucas Veríssimo que não joga a época toda", sublinhou.

Jorge Jesus recusou ainda qualquer influência da ausência do uruguaio na eventual escolha do seu elemento mais adiantado.