Jorge Jesus: "O Morato fez um grande jogo. Não estava à espera de tanto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:22 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do triunfo diante do Vitória, o treinador do Benfica deixou elogios à exibição de Morato e deixou críticas à hora do jogo de Benfica e Sporting.

O Benfica terminou o campeonato com uma vitória (3-1) diante do Vitória de Guimarães, no Estádio D. Afonso Heneriques, mas acabou por sofrer um precalço, com a lesão de Lucas Veríssimo. Morato foi chamado e Jorge Jesus acabou por deixar grandes elogios ao defesa.

"Tínhamos como estratégia segurar alguns jogadores do ponto de vista físico, mas também não queríamos mudar tudo. Dos três centrais, optei por dar descanso ao Vertonghen, era quem tinha tido mais competição. Não deu bom resultado, porque o Lucas lesionou-se. Mas quero destacar o grande jogo do Morato, o menino fez um jogo seguro, com muita confiança, nem eu estava à espera de tanto, nunca se intimidou. Saímos de consciência tranquila, disputámos o jogo para ganhar. A lesão do Lucas é a nota negativa. Fizemos o nosso trabalho", começou por dizer o treinador dos encarnados, deixando críticas à hora do jogo do Sporting, que neste momento defronta o Marítimo em Alvalade.

"Já marcou dois golos, o Pote? Houve falta de sensibilidade na marcação dos jogos do Sporting e do Benfica. Já não lutam por objetivos, mas está em disputa um troféu muito importante [melhor marcador do campeonato]. Tínhamos de jogar à mesma hora. Isto desportivamente não é correto. Fica a nota para que não cometam o mesmo erro", concluiu.

O Benfica ganhou esta quarta-feira ao Vitória de Guimarães por 3-1, no estádio Dom Afonso Henriques, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga, com um bis de Seferovic e um golo de Everton. Jorge Fernandes fez o tento da casa.