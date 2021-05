Jorge Jesus: "o Pepe devia ter sido expulso"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:43 Facebook

O treinador do Benfica considerou, esta quinta-feira, que o clássico foi "um bom jogo" mas destacou que o Pepe devia ter sido expulso.

"Foi um bom jogo, com muitas oportunidades, principalmente do Benfica. Depois de fazermos o 1-0, o F. C. Porto esteve melhor do que nós a partir do nosso golo e até ao final da primeira parte. Na segunda, foi mais Benfica. Penáltis que não foram, expulsão que não foi, no caso do Pepe... Os jogadores estão de parabéns. Tivemos tantas bolas para fazer golo e não conseguimos. Nos penáltis não ponho dúvida, mas a bola do Pepe seria o segundo amarelo", disse o técnico.