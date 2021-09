Jorge Jesus: "O Piqué tinha de ser expulso"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:45 Facebook

No rescaldo da vitória diante do Barcelona, o treinador do Benfica deixou elogios à exibição da equipa encarnada e destacou o apoio dos adeptos.

"Jogaram duas grandes equipas. O Benfica tem estado num momento muito bom, muito confiante. Sabíamos que íamos defrontar um grande adversário, com grandes jogadores, e tínhamos que estar ao nível do valor do Benfica. Taticamente, tínhamos de estar muito fortes no processo defensivo, e a equipa foi gerindo os momentos do jogo. Era importante para nós que o último e o penúltimo passe não agredisse a equipa defensivamente. Fomos uma equipa muito forte a sair, fizemos três golos, na primeira parte poderíamos estar com mais um jogador, o Piqué tinha de ser expulso", começou por dizer Jorge Jesus, sublinhando que o triunfo diante dos catalães "não deu nenhum título".

"Importa destacar duas coisas: a vitória do Benfica e o apoio dos adeptos à equipa. Grande jogo coletivo e individual dos jogadores. Para ganhar jogos, é preciso marcar golos. Para ganhar ao Barcelona, tinha de marcar mais que um golo. Com apenas um golo, o Benfica ia sofrer, o Barça ofensivamente faz muitos golos. A minha melhor vitória? As minhas vitórias são as que dão prestígio de títulos. Ganhei um jogo, não ganhei nenhum título hoje", concluiu.

A equipa encarnada venceu (3-0), esta quarta-feira, o Barcelona na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Darwin esteve em destaque e bisou.