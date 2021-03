Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Benfica deixou, este sábado, elogios à exibição da equipa mas também críticas à arbitragem após o jogo com o Boavista, no Estádio da Luz, para a 23.ª jornada da Liga.

"O jogo foi mais fácil do que eu pensava. A expulsão fez com que o Boavista não conseguisse ter o outro momento do jogo: contra-golpe ou ataque posicional, porque não teve capacidade para isso, mas é normal. Quando se tem menos um jogador, nota-se mais a atacar do que a defender. A equipa foi gerindo e estava confiante. Sentia que a qualquer momento faria golo. Fizemos dois, devíamos ter feito mais. Nota-se que alguns jogadores estão a crescer individualmente. E a equipa também fica melhor. Parabéns aos jogadores e agora é pensar no próximo jogo", começou por dizer Jorge Jesus.

O encontro no Estádio da Luz ficou marcado pelo penálti revertido e expulsão de Chidozie logo nos primeiros cinco minutos de jogo, e o golo anulado a Taarabt, por falta do marroquino. Jorge Jesus deixou críticas à arbitragem, considerando que os árbitros "refugiam-se" muito na "nova lei do contacto".

"Esta nova lei do contacto... os árbitros refugiam-se nela. Marcam falta em tudo o que é contacto e não interessa se é a favor do Benfica. Que eu saiba, as leis do futebol dizem que pode haver contacto. Isto não é basquetebol. No basquetebol é que não pode haver contacto e mesmo assim há", vincou, considerando ainda que os árbitros "não têm conhecimento do jogo".

"No futebol, em lances que sejam cobrir o espaço para o adversário não entrar... os árbitros não entendem nada disto. Nunca jogaram e, como nunca jogaram, não entendem. Não têm um conhecimento do que é o jogo. Têm conhecimento das leis do jogo, mas o jogo tem coisas para além das leis do jogo. Os árbitros deviam todos fazer uma reciclagem com as pessoas do futebol, os treinadores, para lhes explicarem que há muitos momentos em que é menos importante a lei do que o conhecimento do próprio jogo. Nos outros países também está a acontecer isto. A conversarmos, o nosso futebol vai melhorar. Toda a gente se queixa dos árbitros, mas se toda a gente se queixa, o que é que está errado? Só duas ou três equipas é que não se queixam", concluiu.

O Benfica venceu (2-0), este sábado, o Boavista no Estádio da Luz, na 23.ª jornada da Liga. Seferovic marcou os dois golos dos encarnados. Axadrezados ficaram reduzidos a dez jogadores nos primeiros minutos.

PUB

Recorde o lance: