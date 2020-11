Jorge Jesus: "Os jogadores estão de parabéns pela forma como mudaram o resultado"

JN Ontem às 23:29 Facebook

Jorge Jesus, treinador do Benfica, gostou da exibição da equipa no empate (2-2) frente ao Rangers, esta quinta-feira, na quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, e acredita que o apuramento para os 16 avos de final está próximo.

"Não jogámos contra uma equipa qualquer, mas uma excelente equipa. Já tinha dito na antevisão do jogo que, o ano passado, ganhou a duas formações do nosso campeonato. Sabíamos que o jogo ia ser difícil, passou a fácil pela qualidade de jogo do Benfica. Quem estivesse a ver o jogo, aceitava que era melhor pelo que estava a jogar. A equipa voltou a ter o que é importante, cultura de campeão, que é o que temos vindo a implantar desde que chegámos, além da técnica e tática. É acreditar, ter alma e coração, foi o que o Benfica mais uma vez teve, a perder por 2-0. Modificou resultado", salientou o treinador das águias.

Apesar da igualdade, Jorge Jesus está confiante na qualificação para os 16 avos de final. "Ganhando, praticamente estávamos apurados, com o empate demos um passo em frente para sermos os dois apurados no grupo", frisou.

E não pouco elogios aos pupilos: "Os jogadores estão de parabéns pela forma como mudaram o resultado, frente a um adversário em que a ideia de jogo era reagir à nossa perca de bola. Jogou muito em situações de contragolpe. Tudo o que fomos modificando, foi melhorando a equipa. Fomos recompensados com empate, que, face ao que estava a decorrer no jogo, aceitamos".

"Temos vindo a trabalhar. Houve muitas modificações na nossa última linha. As rotinas não são as mesmas. Hoje, os dois golos que sofremos não podemos assumir essa responsabilidade da última linha. O segundo golo foi fora da área e o primeiro um cruzamento no qual poderíamos ter feito um bocadinho melhor. Defensivamente, estivemos bem", apontou o treinador benfiquista.

E prosseguiu: "Não queiram fazer do Rangers uma equipazinha. Não é uma grande equipa da Europa, como é óbvio. Temos de perceber que os outros também jogam e têm valor".

Para finalizar, o técnico abordou a aposta em Gonçalo Ramos. "É um excelente jogador. Acredito tanto nele que o meti a jogar outra vez. Tem nível de jogo e bitola. É um miúdo com muito futuro e valor", concluiu.