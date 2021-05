Jorge Jesus: "Os jogadores que lancei não perceberam o que estavam a fazer"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:39 Facebook

No rescaldo da vitória diante do Nacional da Madeira, o treinador do Benfica deixou críticas ao plantel pela exibição na primeira parte e abordou o clássico com o Sporting, marcado para o próximo sábado.

"Na primeira parte, sofremos um golo de canto. Entrámos completamente desfocados do jogo. Não estou a falar tecnicamente. Taticamente, os jogadores que lancei não perceberam o que estavam a fazer lá dentro. Ao intervalo, falámos e ajustámos as ideias. Os jogadores que entraram mudaram o jogo, principalmente o Everton, o Darwin e, depois, o menino Gonçalo Ramos... precisávamos de um jogador com características diferentes, como ele tem. A equipa estava a chegar com facilidade à área, mas só tínhamos o Seferovic. Disse como é que ele tinha de se posicionar. Fez dois golos e a equipa teve coragem, alma e crença. É isso que também tem caracterizado esta equipa. Se ganharmos dos últimos jogos, o Benfica é a equipa que fez mais pontos na segunda volta. Isso prova o que foi a nossa primeira volta e o que tem sido a segunda", começou por dizer Jorge Jesus.

No próximo sábado, o Benfica recebe o Sporting para a 33.ª jornada da Liga mas, apesar de considerar que "é importante" ganhar, o técnico já não acredita muito no segundo lugar, já que os encanados não dependem de si.

"É importante ganhar ao Sporting como era ganhar hoje ao Nacional. Independentemente de ter perdido o seu primeiro objetivo, de ser campeão. Esta segunda volta é completamente diferente, mas por muito que queiramos não podemos alterar as coisas nestes dois jogos. Eu vou atrás do sonho quando vejo que o meu sonho depende de mim. Mas quando o meu sonho depende dos outros, eu não sonho. E, neste momento, eu não sonho com essa possibilidade", concluiu.

O Benfica venceu (3-1), esta terça-feira, o Nacional na Madeira para a 32.ª jornada da Liga. Pedrão e Gonçalo Ramos, em dose dupla, marcaram os golos num jogo em que os encarnados estiveram a perder.