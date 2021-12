Jorge Jesus: "Os três grandes estão mais fortes do que no ano passado"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:15 Facebook

O treinador do Benfica considerou que a equipa encarnada teve "entradas fortes" nas duas partes diante do Famalicão e destacou o equilíbrio na Liga, nomeadamente entre os três grandes.

"Tivemos entradas fortes nas duas partes. A surpresa que metemos na primeira e na segunda, com alterações táticas, confundiu o Famalicão. O golo que nos deu o 3-1 é de grande categoria e o grande objetivo era vencer. Os nossos rivais tiveram jogos difíceis aqui. O Famalicão tem bons jogadores, a classificação não representa a qualidade da equipa. Fomos ficando mais tranquilos e mais fortes com os golos. Estamos de parabéns", começou por dizer Jorge Jesus, que explicou ainda as substituições.



"Estava a ser fácil para o corredor direito e central do Famalicão entrar. Disse que se não nos equilibrássemos defensivamente íamos ter problemas. O Taarabt entrou bem, tem características particulares e com bola é forte. Às vezes é preciso sorte com as substituições. Os três últimos a entrar, por exemplo, não entraram tão bem. Pensava que iam estar fresquinhos e aproveitar a quebra do Famalicão, mas não foi assim", admitiu, vincando que, apesar da vitória folgada, o jogo diante do Famalicão foi tudo menos fácil.

"Os três grandes estão mais fortes do que no ano passado. Os outros também, mas os três grandes deram um passo maior. O jogo hoje parece fácil pelos números, mas não foi. O importante é somar vitórias, jogámos com mais pressão porque estamos quatro pontos atrás. A equipa está forte e vai melhorar", concluiu.

O Benfica venceu (4-1), este domingo, o Famalicão, no Minho, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga. Darwin fez um hat-trick. Rafa e Bruno Rodrigues, pelos minhotos, também marcaram. Com este resultado, o clube da Luz, terceiro colocado, passou a somar 34 pontos, a quatro do líder Sporting e a um do F. C. Porto, que recebe ainda este domingo o Sporting de Braga. Já o Famalicão manteve-se com 10, no 14.º posto.