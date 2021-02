Jorge Jesus: "Palhinha? Creio que houve um pedido de esclarecimento"

Luís Antunes Hoje às 14:53 Facebook

Jorge Jesus, técnico do Benfica, preferiu, na tarde deste sábado, não se alongar sobre o caso Palhinha, no qual as águias interpuseram uma queixa no Conselho de Disciplina. Técnico confirma regresso de Waldschmidt para o jogo com o Moreirense, este domingo. Gilberto de fora.

O treinador dos encarnados mostrou várias reservas em abordar o caso Palhinha e o cenário de uma eventual punição dos leões, que poderia dar a vitória do dérbi, na secretaria, às águias. Ainda assim, defendeu que a participação do clube no processo - SAD fez queixa ao Conselho de Disciplina que motivou inquérito - tem como objetivo esclarecer o caso.

"Houve um pedido de esclarecimento e creio que foi isso que o Benfica fez. Por outro lado, não sou jurista para opinar", sublinhou o responsável, ainda confrontado sobre se aceitaria a situação de beneficiar de uma eventual irregularidade e consequente triunfo no dérbi.

"Não vou falar em se ... não sou jurista. O que é importante é o que acontece no jogo. E, nesse prisma, há equipas muito mais prejudicadas que outras. Não posso comentar, nem o devo fazer, pois é um plano de hipótese. São questões jurídicas e são para quem sabe", destacou.

O responsável falava no lançamento do encontro com o Moreirense, amanhã (20.15 horas), em Moreira de Cónegos. O técnico confirmou o regresso de Waldschmidt e, na altura, lançou a dúvida sobre Gilberto." Apareceu com queixas e carregado no plano muscular. Ainda vai ser avaliado", sublinhou. O brasileiro acabou por não ser convocado.