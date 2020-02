Jorge Jesus pode conquistar três títulos este mês

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 10:57 Facebook

Depois da vitória na final da Supertaça do Brasil, o Flamengo de Jorge Jesus pode conquistar mais dois troféus em fevereiro.

Fevereiro pode ser um dos meses mais bem sucedidos da carreira de Jorge Jesus e pode ficar na história do Flamengo. Num espaço de 11 dias, a equipa pode conquistar três títulos.

A equipa venceu no passado domingo a Supertaça do Brasil, ao bater o Atlético Paranaense por 3-0. Este foi o primeiro título em três possíveis para o "mengão".

Nos próximos dias 20 e 27, a equipa defronta o Independiente del Valle na Recopa Sudamericana, uma espécie de Supertaça da América do Sul. A final é disputada a duas mãos. Entre os dois jogos, o Flamengo joga também a final do Campeonato Carioca frente ao Boavista, no dia 22. Em caso de vitórias, Jorge Jesus pode chegar ao terceiro troféu conquistado em 11 dias.

Jorge Jesus respondeu aos críticos

Na conferência após o triunfo na Supertaça do Brasil, Jorge Jesus voltou a elevar a equipa. "Mais um título conquistado por esta equipa. E volto a dizer, o Flamengo, em termos de objetivos, está noutro patamar. Eu acho que falo português", afirmou.

O treinador elogiou o Atlético Paranaense, mas referiu que a sua equipa foi justa vencedora e voltou a elevar o estatuto do Flamengo. "Este clube obriga a quem trabalhar nele a pensar alto", acrescentou.