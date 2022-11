Jorge Jesus pode garantir jogador ao Sp. Braga

Serdar Saatci, defesa central turco que representa os arsenalistas, ainda não foi utilizado na equipa principal. Técnico do Fenerbahçe atento ao jogador.

Serdar Saatci, defesa central turco contratado no último verão e que ainda não foi utilizado na equipa principal dos arsenalistas, poderá voltar à Turquia no início do próximo ano.

O jornal "Fanatik" adiantou que Jorge Jesus, técnico do Fenerbahçe, pediu a contratação de um reforço para o setor defensivo no mercado de inverno e o central do Braga é uma das possibilidades em aberto. De acordo com a mesma fonte, o Fenerbahçe quer adquirir o defesa já em janeiro, por cedência, com opção de compra.