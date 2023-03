Jorge Jesus poderá estar de saída da Turquia

A contestação em torno da passagem de Vítor Pereira pelo Flamengo vai aumentando, à medida que os maus resultados vão acontecendo. Isso tem dado força a uma possível sucessão lusa, uma vez que Jorge Jesus é apontado como próximo treinador do Mengão.

Esta possibilidade é um cenário que o próprio não descartou quando confrontado sobre a hipótese de deixar o Fenerbahçe e de protagonizar um eventual regresso ao Brasil.

"Aqui na Turquia faz muito frio e tenho sofrido muito para me adaptar. Mas é preciso esperar até ao mês de maio. Um abraço para ti e para todos", terá dito Jorge Jesus ao jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro.

Jorge Jesus treinou o Flamengo entre junho de 2019 e julho de 2020 e, numa época apenas, conquistou o Brasileirão, uma Supertaça, a Taça dos Libertadores e a Supertaça Sul-americana.

Assim, enquanto Vítor Pereira vai falhando objetivos ao serviço do Flamengo, como as derrotas na Supertaça, na Supertaça Sul-Americana e a eliminação no Mundial de Clubes, contra o Al Hilal, Jorge Jesus ganha força como possível sucessor no comando técnico do Mengão.