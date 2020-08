Jorge Jesus preocupado com a defesa e o ataque

Rui Farinha Hoje às 12:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador assina esta segunda-feira contrato e será oficialmente apresentado. Pretende fazer uma mudança radical na equipa, porque a má exibição na final da Taça de Portugal deixou-o em alerta.

Arranca esta segunda-feira o segundo ciclo de Jorge Jesus à frente do comando técnico das águias. De manhã, assina contrato no Estádio da Luz, por três épocas, e à tarde é apresentado, em conferência de Imprensa, no Seixal. No dia 10, começam os trabalhos de pré-temporada, mais cedo do que os dos rivais F. C. Porto e Sporting, em virtude de disputar, a 16 de setembro, a terceira pré-eliminatória da Champions. O trabalho do novo treinador vai ser árduo, porque, apurou o JN, Jesus está preocupado com aquilo que viu na final da Taça de Portugal contra o F. C. Porto.