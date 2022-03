Jorge Jesus: "A próxima equipa que vou treinar será fora de Portugal"

JN Hoje às 19:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-treinador do Benfica confirmou ter rejeitado propostas para voltar ao Brasil, mas diz que o futuro próximo passa pelo estrangeiro.

O objetivo de se tornar no treinador como mais jogos na Liga ainda vai ter que esperar. Jorge Jesus confidenciou que o próximo projeto de carreira será no estrangeiro, depois de já ter passado pelo Brasil e pela Arábia Saudita.

"De certeza que vou voltar ao futebol português, mas de momento a minha ideia é que a próxima equipa que vou treinar seja de fora de Portugal. As propostas de trabalho que tive desde que saí do Benfica foram analisadas e rejeitadas porque só quero pensar nisso a partir de maio ou junho", disse, à margem do Fórum promovido pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol.

"Ser selecionador? No futuro, se calhar isso pode acontecer, mas poucas seleções têm a possibilidade de eu querer trabalhar com elas", acrescentou.

Por outro lado, Jesus enalteceu a importância que o treinador português tem conquistado além-fronteiras, nomeadamente no Brasil.</p>

"Os nossos treinadores são muito procurados fora de Portugal. O reconhecimento da qualidade do treinador português não aconteceu só no Brasil, mas um pouco por todo o mundo. É verdade que no Brasil fui o primeiro português a ter destaque. Agora temos três ou quatro e isso deixa-me orgulhoso, porque acho que é um mercado bom para o treinador português", salientou.