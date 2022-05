Jorge Jesus quer levar João Mário, diz imprensa turca

JN Hoje às 21:21 Facebook

A imprensa turca avançou esta quinta-feira que o treinador português Jorge Jesus pretende levar o médio João Mário, do Benfica, para o Fenerbahçe.

A notícia do interesse no jogador partiu do canal televisivo "Aspor", no entanto o técnico ainda não assinou contrato com o emblema turco, tendo o presidente Ali Koç garantido, entretanto, que ainda está a negociar com dois técnicos, não tendo optado ainda pelo português.

Depois de se ter sagrado campeão pelo Sporting, ao qual foi emprestado pelos italianos do Inter Milão, João Mário transferiu-se para a Luz, pelas mãos de Jorge Jesus.

Pelas águias, com quem tem contrato até 2026, o jogador, de 29 anos, realizou 45 jogos.