Jorge Jesus quer quatro reforços já em janeiro

Treinador do Benfica pede acréscimo de qualidade na defesa e no meio-campo. Elmas é alvo da SAD.

O treinador das águias, Jorge Jesus, pediu quatro jogadores à SAD para reforçar a equipa em janeiro. Ao que o JN apurou, além de um defesa central, pretende também um lateral direito, um médio defensivo e um médio centro, que organize o jogo.

A defesa tem sido a principal dor de cabeça dos encarnados. Em 16 partidas, a equipa sofreu 20 golos, e o treinador entende que é necessário acrescentar qualidade ao setor. No lado direito, Gilberto tem sido praticamente o único jogador utilizado pelo treinador, face à lesão prolongada de André Almeida. Diogo Gonçalves e João Ferreira podem fazer a posição, mas Jesus quer um elemento experiente e pronto a entrar no onze. Vítor Hugo, lateral brasileiro do Trabzonspor, é hipótese, segundo a Imprensa turca.

Lucas Veríssimo é o reforço desejado para o eixo, mas o negócio está encravado, dado que o Santos, clube onde atua o central, necessita de um aval do Conselho Fiscal para concretizar a transferência. Aval que, até agora, não foi concedido.

No meio-campo, o Benfica necessita, também, de mais jogadores, de acordo com Jorge Jesus. Gabriel, Weigl e Samaris não dão totais garantias na posição de "trinco" e o técnico considera que William, do Bétis, seria uma excelente opção. Há outras alternativas, casos de Boubakary Soumaré, futebolista, de 21 anos, do Lille.

No meio-campo, Jesus pretende um organizador de jogo. O médio macedónio Elif Elmas pode também ser opção e o negócio poderia passar pelo empréstimo, com opção de compra, ao Nápoles, clube italiano que detém o seu passe. Em 2019, o jogador já era pretendido pelas águias, mas acabou por ser contratado pelos transalpinos.

Todibo deve regressar ao Barça no início do ano

O central francês Todibo deve sair do Benfica, no próximo mês. Ainda sem qualquer minuto ao serviço da equipa, devido a várias lesões, o JN sabe que é um dos futebolistas que ainda não convenceram Jorge Jesus. Emprestado pelo Barcelona, o regresso à Catalunha é uma hipótese. Weigl pode também abandonar a Luz, mas a cúpula benfiquista não tomou qualquer decisão. O médio está a ser avaliado por Jesus.