Jorge Jesus: "Queremos continuar 100% vitoriosos"

Luís Antunes Hoje às 14:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus, técnico das águias, lembrou, esta sexta-feira, as dificuldades de enfrentar o Vitória de Guimarães, em casa, cenário que o Benfica enfrentará este sábado (18 horas), mas assume que a equipa deseja manter a onda vitoriosa. Sobre as eleições lembra que ninguém "duvida do benfiquismo de Rui Costa".

"Quem joga em Guimarães sabe as dificuldades que tem, por várias questões. Equipa, adeptos, é dos poucos estádios em que Benfica, F. C. Porto, Sporting jogam e que 90 por cento são adeptos do Vitória de Guimarães. Vai ser um jogo difícil, mas o mais importante não é o nome do adversário é como nós nos concentramos e a capacidade que temos de ganhar seja a quem for", sustentou o técnico no lançamento do embate, no Seixal.

Os encarnados procuram o sétimo triunfo consecutivo no duelo com os minhotos, agendado para as (18 horas), de sábado, na cidade berço.

"O Benfica tem de estar melhor. É com essa ideia que trabalho para sermos mais fortes individual e coletivamente. Neste momento queremos continuar 100% vitoriosos na Liga", assumiu o responsável.

O treinador garantiu ainda o regresso de André Almeida. Nemanja Radonjic, que já treinara na véspera, depois de recuperar de um problema muscular, fica ainda de fora.

Por outro lado, o responsável tentou manter-se à margem do processo eleitoral, embora tenha falado de Rui Costa. "Queiramos ou não, toda a estrutura do futebol vive numa bolha ... E não somos afetados pelo que se passa de fora, nem para o bem, nem para o mal. Rui Costa acha, e muito bem, que tem um bom momento para concretizar o trabalho que sonha para o Benfica, ninguém tem dúvida do benfiquismo dele. Para nós é um sinal que as pessoas estão connosco, mas os sócios é que vão decidir isso e não o treinador", observou.