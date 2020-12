Jorge Jesus: "Queremos voltar a recuperar o primeiro lugar"

Luís Antunes Hoje às 15:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus, técnico do Benfica, assume o objetivo de vencer o Portimonense como a única forma da continuar "na pegada da primeira posição". Treinador admite encontros diários com a cúpula da estrutura do clube, mas nega qualquer reunião de insatisfação e confirma Luisão no banco de suplentes do duelo com o Portimonense, esta terça-feira (18 horas), na Luz.

"Vamos defender o segundo lugar e continuar na pegada do primeiro, onde já estivemos cinco jornadas. Queremos voltar a recuperar essa posição", assumiu, esta segunda-feira, o técnico das águias que enfrentam os algarvios com a meta de encurtar a distância para o líder Sporting, agora com mais cinco pontos.

O responsável reconhece também a ambição de a equipa regressar ao "nível exibicional do começo" da época e que lhe proporcionou "sete vitorias consecutivas"

Por outro lado, negou as notícias sobre um eventual encontro em que os dirigentes lhe teriam expressado insatisfação pelo momento do conjunto. "Não posso responder a um caso fabricado. Todos os dias eu, o presidente, Rui Costa e, quando estava o Tiago [Pinto], agora não por causa do covid, conversamos do Benfica. Mas isso nunca foi tema" sublinhou o treinador que contou coma presença de Rui Costa na conferência de imprensa de antevisão da última jornada de 2020.

Jorge Jesus desvalorizou ainda a questão da reação de Luisão no final do jogo da Supertaça e confirmou a presença do brasileiro no banco de suplentes no jogo de amanhã.

"Luisão foi para o banco porque Rui Costa entendeu convidá-lo uma vez que Tiago Pinto não iria estar. Não quer dizer que vá continuar no futuro. Mas, neste caso, está estipulado que irá amanhã para o banco caso não exista nada de anormal".