Jorge Jesus: "Quero cumprir o contrato com o Benfica"

Jorge Jesus afirmou, este domingo, na antevisão do jogo com o Belenenses SAD, que não equaciona sair da Luz, antes de 2022.

"Assinei por dois anos e quero cumprir o contrato com o Benfica. O meu regresso ao clube deveu-se aos primeiros seis anos em que estive aqui e pela forma como fui sempre acarinhado. No Flamengo também fui muito acarinhado e, se sempre que sair de um clube e os adeptos tiverem saudades minhas, é sinal de que o trabalho foi bem feito".

Em período covid-19, o investimento será menor na próxima temporada. "Os clubes não vão investir tanto, é um processo natural. Aliás, já não há, regra geral, as contratações que costumava haver", salientou.

Frente ao Belenenses, o técnico não fechou a porta à hipótese de Darwin e de Vertonghen, ambos a recuperaram de lesões, serem utilizados. "Os sinais no treino de hoje foram muito positivos mas ainda falta a sessão de amanhã para se perceber se podem ser incluídos na convocatória".

O Benfica está pressionado a somar três pontos no Jamor. "O Belenenses é uma equipa que em sua casa, entre os grandes, só perdeu para o Sporting. Não sei como está o relvado mas temos de arranjar soluções para todas as dificuldades, isso não vai ser motivo de desculpa. Pouco a pouco o Benfica está a recuperar fisicamente e a recuperar a mesma intensidade do início da época. Com todo o respeito pelo adversário, temos de somar mais três pontos".

O Belenenses SAD, 11.º classificado, com 22 pontos, recebe na segunda-feira o Benfica, no quarto lugar, com 42, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol disputado no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 20.15 horas, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.